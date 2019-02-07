Bartın'da sahte sağlık raporu operasyonu: 8 gözaltı
Bartın'ın Ulus ilçesinde, sahte sağlık raporlarıyla emeklilik işlemleri yaptırdığı ve bu kişilere aracılık ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 1'i tutuklandı.
- AA
Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte hastalık ve engelli raporu alarak emekli olan ve buna aracılık eden kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, sahte sağlık raporlarıyla emeklilik işlemleri yaptırdığı ve bu kişilere aracılık ettiği iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si savcılık sorgularının ardından salıverildi, mahkemeye çıkarılan M.K, tutuklandı.
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