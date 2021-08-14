İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ağustos 2021 Cumartesi / 6 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5179
  • EURO
    10,0965
  • ALTIN
    487.526
  • BIST100
    1447.64
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bartın'da sel sularına kapılan yaşlı kadın aranıyor
Güncel

Bartın'da sel sularına kapılan yaşlı kadın aranıyor

Bartın'ın Ulus ilçesinde sel sularına kapılan yaşlı kadını arama çalışması devam ediyor. Kadının kaybolduğu evin çevresinde arama çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, sel sularının getirdiği ağaç parçaları ile molozların altını titizlikle kontrol ediyor.

AA14 Ağustos 2021 Cumartesi 11:51 - Güncelleme: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 11:51
ABONE OL

Kumluca beldesi Akörensöküler köyünde 11 Ağustos'ta sel nedeniyle evi yıkılan ve bu sırada sulara kapılan Arife Ünal'ı (85) arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Zafer ile Akörensöküler köyleri arasında sürdürülen çalışmalara, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Sualtı Jandarma Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve AFAD ekiplerinin yanı sıra askeri personel de destek veriyor.

Kadının kaybolduğu evin çevresinde arama çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, sel sularının getirdiği ağaç parçaları ile molozların altını titizlikle kontrol ediyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.