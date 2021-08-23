Bartın'da selde yıkılmıştı, yarın trafiğe açılacağı bildirildi

AA 23 Ağustos 2021 Pazartesi 13:59 - Güncelleme: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 13:59

Kumluca beldesi Ceyüpler köyü Yeni Mahalle mevkisinde bulunan ve 11 Ağustos'taki sel afetinde tamamen yıkılan köprünün yerine panel köprü kurulması için Karayolları ekiplerince çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

15 iş makinesi ve 50 personelle yürütülen çalışma kapsamında köprü ayağı taş tahkimat işlemi ve tabliye yıkımı tamamlandı.

Kumluca-Abdipaşa bağlantısı Karayolları ekiplerince tamamlanan servis yolundan sağlanıyor. 36 metre uzunluğunda olacak panel köprünün yarın trafiğe açılacağı bildirildi.

Çelikten yapılacak panel köprünün geçici köprü olduğu ve ağır tonajlı araçların geçebilmesine imkan sağlayacak beton köprü yapım çalışmalarına da başlanacağı öğrenilirken, çalışmalar drone ile havadan görüntülendi.

Ceyüpler Mahallesi sakinlerinden Ömer Demir, AA muhabirine, 1970'li yıllarda yapılan köprünün sel afetinde tamamen yıkıldığını söyledi.

Sel sonrası devlet tüm erkanının bölgeye geldiğini ve yaraları sarmaya çalıştığını ifade eden Demir, "Bu sel afetiyle devletimizin büyüklüğünü bir kez daha gördük. Devlet büyüklerimizin hepsine teşekkür ediyoruz. Bizi yalnız bırakmadılar. Hepsinden Allah razı olsun. Köprünün yıkılmasından kısa bir süre sonra servis yolu açılmıştı. Şu anda çelik köprünün yapım çalışmaları sürüyor. Devletimizin büyüklüğü burada bir kez daha ortaya çıktı. İnsanlar mağdur edilmedi, etkilenen vatandaşların yaralarını da en kısa zamanda sarmaya çalıştı. Çok sağ olsunlar." diye konuştu.

Yine Bartın-Karabük kara yolu üzeri Ulupınar mevkisindeki Kavlakdibi köprüsü de menfezler yerleştirilerek onarıldı ve trafiğe açıldı.

