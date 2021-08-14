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Bartın'da selin izleri siliniyor

Bartın'ın Ulus ilçesinde selden zarar gören vatandaşların yaralarının hızla sarılması için yoğun çalışma yürütülüyor. İlçede hasar tespit çalışmaları sürüyor.

HABERİN
GALERİSİ
AA14 Ağustos 2021 Cumartesi 13:58 - Güncelleme: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 13:58
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Kumluca beldesi Zafer köyünde selin yaşandığı ilk günden itibaren DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekiplerince başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Çalışmalara kolluk kuvvetlerinin yanı sıra köylüler destek veriyor.

Ekipler, köyün iki yakasını ayıran köprünün yıkılmasının ardından geçici köprü inşasını sürdürüyor. Beton bloklarla inşa edilecek köprü için iş makineleri suda temizlik çalışması yaptı.

Ev, iş yerleri ve camiye giren sel birikintileri tahliye edilirken, tarlalara sürüklenen araçlar da çekici yardımıyla kaldırılıyor.

İlçede hasar tespit çalışmaları sürüyor.

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