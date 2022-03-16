İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mart 2022 Çarşamba / 13 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6934
  • EURO
    16,1759
  • ALTIN
    907.811
  • BIST100
    2092.12
Güncel

Bartın'da tarihi anıtta izinsiz kazıya baskın

Bartın'ın Amasra ilçesinde Roma döneminde yapılan yaklaşık 2 bin yıllık Savrankaya Yol Anıtı'nda kaçak kazı yaparken yakalanan 2'si askeri personel 4 şüpheli tutuklandı.

AA16 Mart 2022 Çarşamba 13:20 - Güncelleme: 16 Mart 2022 Çarşamba 13:20
ABONE OL

Amasra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Roma İmparatoru Tiberius Germanicus Claudius döneminde yaptırılan ve Anadolu'da benzeri bulunmayan anıtın oyularak kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.

Operasyonda, Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığında görevli Başçavuş S.Ç, Uzman Çavuş N.D, Amasra Türkiye Taşkömürü Kurumunda görevli Y.Y. ile M.A, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Kazı alanında yapılan aramada tabanca, el jeneratörü, dedektör, matkap, elektrikli fünye, merdiven, kazma, kürek, çekiç ve balyoz gibi malzemeler ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.