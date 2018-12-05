Bartın'daki suç örgütü operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve 6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 13 kişinin işlemleri tamamlandı.

Cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 13 şüpheliden Akın A, İrfan A, Davut Ö, Ali K, Hüseyin A. ve Yasin D. tutuklandı, diğer 7 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün düzenlenen operasyonda, aralarında avukat, polis, zabıt katibi ile esnafların bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.