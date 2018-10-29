Bartın'daki uyuşturucu operasyonunda 6 kişi daha gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine uyarıcı madde imalatı ve uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen şüphelileri takibe aldı.

Zanlıların ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Jandarma ekiplerce 26 Ekim'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklanmış, 9'u serbest bırakılmıştı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 2 kilo 677 kilogram esrar, 20 kök Hint keneviri, 7 sigara şeklinde sarılmış esrar, 60 gram tütünle karıştırılmış esrar, 2 tabanca, 3 av tüfeği ve 11 tabanca fişeği ele geçirilmişti.