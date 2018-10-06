Baruthane arazisi Millet Bahçesi olacak
Mülkiyeti Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na (TOKİ) ait olan ve halen imar planında inşaat yapılması mümkün olan Ataköy’de 564 ada 160 parselde yer alan Baruthane arazisi, günübirlik turizm ve rekreasyon alanı olarak kiralanabilir yeşil alana çevrildi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda, TOKİ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokolle Millet Parkı olarak yapılması kararlaştırılan araziye ilişkin çalışmalar başladı.
7 gökdelen yapılacaktı
2010’da mevcut alanı kiralayan özel sektör firması tarihi yapıların da bulunduğu bu alanda dev kulelerden oluşan proje geliştirip kazı çalışmalarına başladı. TOKİ tarafından 49 yıllığına kiralanan ve üzerinde 80 metre yüksekliğinde 7 gökdelenin yapılması öngörülen Blumar Projesi’ne ilişkin çalışmaların durdurulması için vatandaşlar dava açtı. TOKİ açılan davalar üzerine yaklaşık 2 milyar TL’lik kazançtan vazgeçerek, araziyi vatandaşların nefes alabileceği yeşil bir alana çevirmek için çalışma başlattı.
(Akşam)
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