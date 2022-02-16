Başak Cengiz cinayetinde önemli gelişme! Adli Tıp raporu çıktı

AA 16 Şubat 2022 Çarşamba 17:25 - Güncelleme: 16 Şubat 2022 Çarşamba 17:25

Tutuklu sanık Boz için dava kapsamında istenen ve mahkemeye ulaşan raporda, sanığın 24-26 Ocak 2022'de yapılan muayenesi neticesinde, kendisinde ceza sorumluluğunu etkileyecek veya ortadan kaldıracak mahiyette herhangi bir akıl hastalığı veya akıl zayıflığının tespit edilemediği belirtildi.

Raporda, Boz'un, suç tarihinde ve diğer günlerde herhangi bir akli arıza içinde olduğuna delalet edecek tıbbi bulgu ve belgeye rastlanmadığı belirtilerek, sanığın ceza sorumluluğunun tam olduğu aktarıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Can Göktuğ Boz'un "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahla tehdit"ten 2 yıldan 5 yıla, "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletleri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.