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  • Başak Cengiz'i vahşice katletmişti... Katil Can Göktuğ Boz'dan yüzsüz girişim
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Başak Cengiz'i vahşice katletmişti... Katil Can Göktuğ Boz'dan yüzsüz girişim

Ataşehir'de Başak Cengiz'i katledip ağırlaştırılmış müebbet, 5 yıl hapis ve bin lira adli para cezasına çarptırılan Can Göktuğ Boz, aleyhinde yapılan sosyal medya paylaşımları hakkında savcılığa şikayette bulundu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise caninin 'hakaret' suçundan yaptığı şikayetlere geçit vermedi.

Sabah17 Ekim 2022 Pazartesi 13:30 - Güncelleme:
Başak Cengiz'i vahşice katletmişti... Katil Can Göktuğ Boz'dan yüzsüz girişim
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Yürekleri sızlatan, Türkiye'nin gündemine oturan olay 9 Kasım 2021 günü yaşanmıştı.

Ankara'dan mimarlık eğitimi için İstanbul Ataşehir'e gelen Başak Cengiz kılıçla Can Göktuğ Boz tarafından sokak ortasında katledilmiş, cani adam "Kolay olacağı düşüncesiyle kadın hedef seçtim" demişti.

Yargılama sonucunda "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme", "silahla tehdit" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'una muhalefet" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet,

5 yıl hapis ve bin lira adli para cezasına çarptırılan Can Göktuğ Boz savcılığın kapısını çaldı.

"Aleyhimde yorum yapıyorlar" diyerek sosyal medyada hakkında yapılan paylaşım ve altına yazılan yorumlara savaş açtı, birçok kullanıcıdan şikayetçi oldu.

Şikayetler üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Sabah'ın haberine göre, Hakaret suçunun oluşabilmesi için hakaret edilen muhatabın belirli ya da en azından belirlenebilir olması gerektiğini belirten savcılık, cani adamın "hakaret" suçundan yaptığı şikayetlerine geçit vermedi.

YORUM VE PAYLAŞIMLAR GENEL İFADELER İÇERİYOR

Şikayete konu yorumların Can Göktuğ Boz'a, paylaşımı yapan kişilere veya paylaşım altında bulunan çok sayıda ve farklı yorum yapmış olan diğer yorumculara yönelik olup olmadığının belirlenemediğini belirten savcılık, doğrudan Boz'un hedef aldığına dair yeterli delil elde edilemediğini kaydetti.

Kararda ayrıca hakaret içerikli olduğu iddia edilen yorum ve paylaşımların genel ifadeler içerip, Boz'u kastettiğine yönelik de delil bulunmadığı ifade edildi.

Şikayetler üzerine başlatılan soruşturmalarda takipsizlik kararı verildi.

  • Can Göktuğ Boz
  • mahkeme
  • başak cengiz

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