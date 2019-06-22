Başakşehir 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu Başakşehir oy dağılımı nedir?

‘Başakşehir’de seçim sonuçları nedir? Binali Yıldırım’ın Başakşehir’de oy oranı nedir, yüzde kaç oy çıktı? Başakşehir’de Ekrem İmamoğlu yüzde kaç oy aldı?’ sorularına yanıt aranıyor. Başakşehir’de seçim sonuçları en çok merak edilen ilçelerin başında geliyor. 31 Mart seçimlerinde Başakşehir ilçesini AK Parti’den Yasin Kartoğlu kazanmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için yarışan Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile rakibi Ekrem İmamoğlu’nun oy sayımları devam ediyor. Bakırköy 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları belli olmaya başladı. Yayın yasağının kaldırılmasının ardından son dakika gelişmelerini sayfamızda sizinle paylaşacağız. Peki, 23 Haziran Başakşehir’de İstanbul İBB seçimlerinde Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’na yüzde kaç oy çıktı? Başakşehir kim birinci oldu? 23 Haziran 2019 Başakşehir seçim oy oranlarını sayfamızdan sizlere en doğru şekilde aktaracağız. İstanbul ilçesinde partilerin oy oranları, canlı seçim sonuçları ve sandık sonuçlarını sayfamızdan takip edebilirsiniz. İşte Başakşehir 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları son dakika gelişmeleri…

23 HAZİRAN 2019 BİNALİ YILDIRIM NE KADAR OY ALDI?

23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları 16 milyon vatandaş tarafından takip edilecek. Adaylar Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun oy oranlarını ve seçim sonuçlarındaki son durumu sizlere anbean aktaracağız.

31 MART BAŞAKŞEHİR BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI HANGİ ADAY YÜZDE KAÇ OY ALDI?

31 Mart seçimlerinde AK Parti’li Yasi Kartoğlu yüzde 54,75 ile başkanlığı kazandı.

SANDIK SEÇMEN LİSTELERİ AYNI OLACAK

23 Haziran 2019 Pazar günü yapılmasına karar verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçiminde yine yenilenmesine karar verilen 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kullanılmış olan sandık seçmen listeleri geçerli olacak.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI

Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adayları şöyle:

AK Parti + MHP Cumhur ittifakı- Binali Yıldırım

CHP + İYİ Parti Millet İttifakı- Ekrem İmamoğlu

2019 YEREL SEÇİMLERİ

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için 31 Mart Pazar günü sandığa gitti. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, 28 milyon 929 bin 732'si kadın, 28 milyon 128 bin 904'ü erkek toplam 57 milyon 58 bin 636 seçmen, 194 bin 390 sandıkta oy kullandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı uyarınca, Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi seçime katıldı.

2014 İSTANBUL YEREL SEÇİM SONUÇLARI

İşte 2014 İstanbul yerel seçim sonuçları...

AK PARTİ: % 47,9

CHP: % 40,1

HDP: % 4,8

MHP: % 4

SP: % 1,4

2009 İSTANBUL YEREL SEÇİM SONUÇLARI

İşte 2009 İstanbul yerel seçim sonuçları...

AK PARTİ: % 44,20

CHP: % 37,00

MHP: % 5,10

SP: % 4,90

DTP: % 4,60