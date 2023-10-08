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Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu'nun acı günü

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun 83 yaşındaki annesi Fadime Kartoğlu, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

AA8 Ekim 2023 Pazar 09:47 - Güncelleme:
Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu'nun acı günü
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Bir süredir Alzheimer tedavisi gördüğü öğrenilen 83 yaşındaki Kartoğlu, kaldırıldığı hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kartoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Benim için karşılıksız sevginin adı oldu annem. Merhametiyle, şefkatiyle bizi gözünden sakındı hep. Bugün, canım annem Fadime Kartoğlu Rabb'imize kavuştu. Mekanı cennet olsun. Cenazesini bugün öğlen namazına müteakip Küçükçekmece Akşemsettin Camisi'nden kaldıracağız. Tüm dostlarımızdan annem için bir Fatiha okumasını rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Fadime Kartoğlu'nun cenazesi, Sakarya'nın Erenler ilçesinde toprağa verilecek.

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