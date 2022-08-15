İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ağustos 2022 Pazartesi / 18 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9641
  • EURO
    18,3249
  • ALTIN
    1027.66
  • BIST100
    2868.16
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Başakşehir Çorapçılar Sanayi Sitesi'nde iş yeri yangını
Güncel

Başakşehir Çorapçılar Sanayi Sitesi'nde iş yeri yangını

Başakşehir Çorapçılar Sanayi Sitesi'nde bulunan 3 katlı işyerinde yangın çıktı.

DHA15 Ağustos 2022 Pazartesi 12:35 - Güncelleme:
ABONE OL

Yangın, saat 11.30 sıralarında Başakşehir Çorapçılar Sanayi Sitesinde 3 katlı suni deri imalatı yapan bir işyerinde çıktı. İşçiler işyerini tahliye eder etmez itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çevre ilçeler dahil olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yangının çıkış nedeni yapılacak araştırmanın ardından belli olacak.

Sanayi sitesi içerisinde çalışan Hakan Aşık, "Yangın çok tehlikeli bir bölgede çıktı. Yanıcı ve patlayıcı maddelerin olduğu bölgede çıktı. İtfaiye erkenden geldi. Bira geç kalınsaydı daha büyük faciaya yol açabilirdi. Bunun için itfaiyeye teşekkür ediyoruz. Bu tarz durumlarda iş sağlığı ve güvenliği çok önemli. Son anda kurtulanlar oldu. En üst katta sünger imalatında çalışanlar son anda kurtuldu" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.