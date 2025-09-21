İSTANBUL 26°C / 19°C
Güncel

Başakşehir sanayi bölgesinde kargo deposunda yangın

Başakşehir'de, plastik atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

21 Eylül 2025 Pazar 09:22
Başakşehir sanayi bölgesinde kargo deposunda yangın
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde, Esot A1 Blok Sokak'ta bulunan plastik malzeme üretim atölyesinin 2. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EKİPLER 3 FARKLI NOKTAYA MÜDAHALE ETTİ

Kısa sürede büyüyen yangına, ekipler 3 farklı noktadan müdahale etti.

Diğer ilçelerden gelen çok sayıda takviye itfaiye ekibinin desteğiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Daha sonra soğutma çalışması yapıldı.

Yangın nedeniyle atölyede büyük çapta hasar meydana geldi.

