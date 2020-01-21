Başakşehir'de 6. kattan düşen kapıcı hayatını kaybetti

DHA 21.01.2020 12:28 - Güncelleme: 21.01.2020 12:28

Olay sabah saat 08.00 sıralarında Başakşehir Kayaşehir Veysel Karani Caddesi TOKİ 19. Bölge 2. Kısım'da meydana geldi. İddiaya göre sitede kapıcı olarak çalışan 26 yaşındaki Sedat Ö. ile eşi arasında anlaşmazlıklar vardı. Önceki gece de evde eşiyle tartışan Sedat Ö. sabah saatlerinde kapıcı olarak çalıştığı sitedeki apartmanın 6. katına çıkarak atladı. Apartmanların arasında yerde yatan birini gören site sakinleri durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Düştüğü beton zeminde ağır yaralanan Sedat Ö. olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptıktan sonra Sedat Ö.'nün cansız bedeni cenaze arabasıyla Adli Tıp morguna kaldırıldı. Sedat Ö.'nün yakınları ölüm haberinin ardından sinir krizi geçirdi.