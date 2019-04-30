Başakşehir'de 9. kattan düşen kadın pilot hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, 2. Kısım Okyanus Caddesi'ndeki 21 katlı binanın 9'uncu katında oturan pilot Gökselin Türkel (35), henüz bilinmeyen nedenle pencereden düştü.

Tükel'i kanlar içinde yerde gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Türkel'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Özel bir havayolu firmasında 2. pilot olarak çalıştığı öğrenilen Gökselin Türkel'in intihar ettiği şüphesi üzerinde duruyor.