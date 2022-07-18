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Başakşehir'de bir parktan kazların çalındığı iddialarının doğru olmadığı anlaşıldı

Başakşehir'deki bir parkta göletteki kazların iki kadın tarafından çalındığı yönündeki iddiaların doğru olmadığı belirlendi.

AA18 Temmuz 2022 Pazartesi 08:44 - Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, bazı sosyal medya platformlarında, Başakşehir ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'ndeki bir parkta 2 kadının gölette yüzen kazları çantalarına koyarak çaldıkları yönünde görüntüler paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı.

Emniyet ekiplerinin parkın güvenliğinden sorumlu personel ile yaptığı görüşmede söz konusu kazların kadınlara ait olduğu belirlendi. Kazları gölete bırakmak isteyen kadınlara güvenlik görevlilerinin engel olması üzerine, bu kişilerin kazları tekrar yanlarına alarak parktan ayrıldıkları anlaşıldı.

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