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Başakşehir'de çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü

İstanbul Başakşehir'de otluk alanın birçok noktasında çıkan yangın, TOMA ve helikopterlerin de çalışmalara katılmasıyla yaklaşık 3.5 saatte söndürüldü.

DHA13 Ağustos 2024 Salı 14:23 - Güncelleme:
Başakşehir'de çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü
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Yangın, Sazlıbosna Barajı yakınlarında saat 12.00 sıralarında otluk alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek ekin tarlasına sıçrarken, yangında yaklaşık 100 dönümlük alan zarar gördü.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, itfaiye ekiplerinin karadan müdahale ettiği çalışmalara yangın söndürme helikopteri de havadan destek verdi. TOMA aracının da katıldığı çalışmayla yangın yaklaşık 3.5 saat sonra söndürüldü.

Ekin tarlasındaki saman balyaları yanan Divan Gündoğdu, " İtfaiye ekibi beni aradı ve 'İtfaiye bana dedi ki, Sazlıdere Barajı kenarında yangın ihbarı var ekipler müdahale ediyor' dedi. Geldik buraya saat 13.00 civarıydı. Duman çıkıyordu baya etrafı sarmıştı yangın. Rüzgarın da etkisi var. 200 - 250 bin lira civarında zararım var. Piknik alanında çıkmış yangın. Benim tarlam baraj boyunda rüzgarın etkisiyle etrafı bir anda sardı" diye konuştu.

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