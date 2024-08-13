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Güncel

Başakşehir'de çıkan yangına ekipler müdahale ediyor

İstanbul Başakşehir'de otluk alanın birçok noktasında çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.

AA13 Ağustos 2024 Salı 14:23 - Güncelleme:
Başakşehir'de çıkan yangına ekipler müdahale ediyor
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Şamlar Mahallesi'nde Sazlıdere Barajı'nın çevresindeki yaklaşık 100 dönümlük otluk alanın birçok noktasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

ÇEVRE İLÇELERDEN EKİPLER GÖNDERİLDİ

İhbar üzerine bölgeye, Başakşehir'in yanı sıra Arnavutköy, Avcılar, Küçükçekmece gibi çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi.

HELİKOPTER DESTEĞİ İSTENDİ

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havadan müdahale için helikopter desteği de istendi.

Ekiplerin havadan ve karadan yangına müdahalesi sürüyor.

Orman Bölge Müdürlüğüne ait yangın söndürme helikopteri barajdan aldığı suyu yanan alanların üzerine bırakıyor.

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