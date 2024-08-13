Başakşehir'de çıkan yangına ekipler müdahale ediyor

Şamlar Mahallesi'nde Sazlıdere Barajı'nın çevresindeki yaklaşık 100 dönümlük otluk alanın birçok noktasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.ÇEVRE İLÇELERDEN EKİPLER GÖNDERİLDİ
İhbar üzerine bölgeye, Başakşehir'in yanı sıra Arnavutköy, Avcılar, Küçükçekmece gibi çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi.HELİKOPTER DESTEĞİ İSTENDİ
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havadan müdahale için helikopter desteği de istendi.
Ekiplerin havadan ve karadan yangına müdahalesi sürüyor.
Orman Bölge Müdürlüğüne ait yangın söndürme helikopteri barajdan aldığı suyu yanan alanların üzerine bırakıyor.