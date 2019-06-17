31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8723
  • 6,604
  • 252.402
  • 91.594
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Başakşehir'de eşini öldüren koca intihara teşebbüs etti

BAŞAKŞEHİR'de eşini öldüren koca polisi aradıktan sonra intihara kalkıştı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, 13.00 sıralarında Başakşehir'de bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre eşi Derya Yörükoğlu'nu öldüren Naci Yörükoğlu durumu polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, yerde kanlar içinde yatan kadın ve eşini bıçakladıktan sonra ilaçla intihara kalkışan Naci Yörükoğlu için hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Derya Yörükoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirlerken, intihara teşebbüs eden Naci Yörükoğlu'nu hastaneye kaldırdı. Polisin olayın meydana geldiği dairede incelemeleri devam ediyor.

Şehit askerimiz Gabar Dağı´ndan selam yollamıştı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

AK Parti'den yeni askerlik sistemi düzenlemesiyle ilgili flaş açıklama

AK Parti'den yeni askerlik sistemi düzenlemesiyle ilgili flaş açıklama

Kaza geçiren motosikletlinin yardımına Yıldırım koştu

Kaza geçiren motosikletlinin yardımına Yıldırım koştu

Başkan Erdoğan'dan Süleyman Demirel mesajı

Başkan Erdoğan'dan Süleyman Demirel mesajı

TSK'dan Gelibolu'da dev tatbikat

TSK'dan Gelibolu'da dev tatbikat

AK Parti Meclis'e sundu! Eğitimde önemli düzenleme

AK Parti Meclis'e sundu! Eğitimde önemli düzenleme

Başkan Erdoğan'dan Milli Görüş hamlesi! Slogan: 94 ruhuyla

Başkan Erdoğan'dan Milli Görüş hamlesi! Slogan: 94 ruhuyla

Tepkiler büyüyor! 'Bu hakaret sadece Atatürk’e değil, hepimize yapıldı'

Tepkiler büyüyor! 'Bu hakaret sadece Atatürk’e değil, hepimize yapıldı'

Şule Çet'in ölümüyle ilgili dava flaş gelişme

Şule Çet'in ölümüyle ilgili dava flaş gelişme
 

POPÜLER HABERLER

İmamoğlu ´basit´ dedim dedi... Binali Yıldırım´dan çok çarpıcı sözler

İmamoğlu ´basit´ dedim dedi... Binali Yıldırım´dan çok çarpıcı sözler

Film ve oyun karakterlerinin kostümlerini giydiler! Sonra...

Film ve oyun karakterlerinin kostümlerini giydiler! Sonra...

Dikkat! Bu haplar böbrekleri bitiriyor!

Dikkat! Bu haplar böbrekleri bitiriyor!

Türkiye tarihi buluşmaya kilitlendi

Türkiye tarihi buluşmaya kilitlendi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA