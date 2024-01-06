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Başakşehir'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Başakşehir'de kontrolden çıkan aracın karşı şeride geçerek otomobille çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

IHA6 Ocak 2024 Cumartesi 23:14 - Güncelleme:
Başakşehir'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

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Kaza, saat 19.30 sıralarında Başakşehir Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy istikametine seyir halindeki 34 UB 7161 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç karşı şeride geçerek 34 HRZ 561 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın ardından bariyere vurarak duran 34 UB 7161 plakalı otomobil hurdaya döndü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan vatandaşları bulundukları yerden çıkardı. Kazada Enes Durukan ve Mehmet Bülbül olay yerinde, Muhammed Bülbül ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Sudenaz Bülbül'ün ise kaldırıldığı hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza yapan araçlar çekici yardımı olay yerinden kaldırılırken, görevliler tarafından temizlenen yol tekrar trafiğe açıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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