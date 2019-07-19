Başakşehir'de hurdalıkta yangın
Başakşehir'de hurdaların bulunduğu alanda çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor.
- DHA
Başakşehir'de bulunan hurdalıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin yükseldiği hurdalıktaki yangına itfaiyenin müdahalesi devam ediyor.
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