Başakşehir'de inşaatta göçük
Başakşehir'deki bir inşaatta meydana gelen göçükte 1 işçi göçük altında kalarak hayatını kaybetti.
- İHA
Başakşehir'deki bir inşaatta meydana gelen göçükte 1 işçi göçük altında kalarak hayatını kaybetti.
Başakşehir'deki bir inşaatta meydana gelen göçükte 1 işçi göçük altında kalarak hayatını kaybetti.
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