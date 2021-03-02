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Başakşehir'de kaza: Halk otobüsleri kafa kafaya çarpıştı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde aynı hatta çalıştıkları öğrenilen iki İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada şoförlerden biri yaralandı.

DHA02 Mart 2021 Salı 12:35 - Güncelleme: 02 Mart 2021 Salı 12:36
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Kaza, saat 10.30 sıralarında Başakşehir Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde seyreden aynı hatta çalışan 2 İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu şoförlerden biri hafif şekilde yaralanırken, vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Otobüslerin kaza sırasında yolcu taşımadıkları öğrenildi. Kazada şoförlerden birinin direksiyon başında rahatsızlandığı iddia edilirken, hafif şekilde yaralanan bir şoför yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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