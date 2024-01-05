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Başakşehir'de korkunç cinayet: Sitede pusu kurdu

Başakşehir'de bir iş adamı yaşadığı lüks sitenin otoparkında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

IHA5 Ocak 2024 Cuma 00:38 - Güncelleme:
Başakşehir'de korkunç cinayet: Sitede pusu kurdu
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Olay, geçtiğimiz gece saatlerinde Başakşehir'de bulunan lüks bir sitede meydana geldi. Kapalı Çarşı'da esnaf olan iş adamı Abdülkadir Altuğrul, otoparka girip aracını park ettikten sonra bagajdan bir şey almak için aracından indi. Araçtan inen iş adamına, bir şahıs silahla ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Altuğrul olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan saldırganın yakalanması için ekipler çalışma başlattı. Öte yandan, olay sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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