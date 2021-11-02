İSTANBUL 17°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Kasım 2021 Salı / 27 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,5354
  • EURO
    11,0639
  • ALTIN
    549.387
  • BIST100
    1535.14
Güncel

Başakşehir'de korkutan anlar

Başakşehir'de seyir halindeki kamyon alev alev yandı.

DHA2 Kasım 2021 Salı 14:36 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 14:36
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre sürücü Hayrettin Dağlı, 34 UU 3310 plakalı kamyon ile seyir halindeyken Süleyman Demirel Bulvarı Demirciler Sanayi Sitesi önünde kamyonun motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Yol ortasında kamyonunu durdurmak zorunda kalan Hayrettin Dağlı motor kaputunu açarak alevlere müdahale etmek istedi. Dağlı'nın müdahalesine rağmen alevler sürücü kabinine sıçradı.

İhbar üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Alev topuna dönen kamyona müdahale eden ekipler yangını tamamen söndürdü. Motor bölümü ve sürücü kabini tamamen yanan kamyon kullanılamaz hale geldi. Yol ortasında yanan kamyon nedeniyle TEM Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'ndan Süleyman Demirel Bulvarı'na bağlanan yollarda trafik yoğunluğu yaşandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.