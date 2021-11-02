Başakşehir'de korkutan anlar

DHA 2 Kasım 2021 Salı 14:36 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 14:36

Edinilen bilgiye göre sürücü Hayrettin Dağlı, 34 UU 3310 plakalı kamyon ile seyir halindeyken Süleyman Demirel Bulvarı Demirciler Sanayi Sitesi önünde kamyonun motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Yol ortasında kamyonunu durdurmak zorunda kalan Hayrettin Dağlı motor kaputunu açarak alevlere müdahale etmek istedi. Dağlı'nın müdahalesine rağmen alevler sürücü kabinine sıçradı.

İhbar üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Alev topuna dönen kamyona müdahale eden ekipler yangını tamamen söndürdü. Motor bölümü ve sürücü kabini tamamen yanan kamyon kullanılamaz hale geldi. Yol ortasında yanan kamyon nedeniyle TEM Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'ndan Süleyman Demirel Bulvarı'na bağlanan yollarda trafik yoğunluğu yaşandı.