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Başakşehir'de sanayi sitesindeki iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Başakşehir'de sanayi sitesindeki bir atölyede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

AA8 Nisan 2022 Cuma 13:33 - Güncelleme: 8 Nisan 2022 Cuma 14:34
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İkitelli İsteks Sanayi Sitesi E Blok'ta 3 katlı iş hanındaki boru kelepçesi üretimi yapılan bir atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, atölyenin bulunduğu iş hanındaki diğer dükkanlar da tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü, iş yerinde hasar oluştu. Ekiplerin yangını soğutma çalışması devam ediyor.

Bu arada, dumandan etkilenen iş yeri çalışanına ambulansta müdahale edildi.

Yangının sigara izmaritinden çıktığı iddiası üzerine itfaiye ekipleri çalışmalarını bu yönde yürütüyor.

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