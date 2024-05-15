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Başakşehir'de metro durağının çıkışında el yapımı bomba bulundu! Polis ekiplerinin incelemesi sürüyor

İstanbul'un Başakşehir ilçesi Esenler Sanayi Sitesi 7. cadde üzerinde bulunan metro durağının çıkışında, sokaktaki istinat duvarının deliğinde, fitili yarıya kadar yanmış el yapımı bomba bulundu.

DHA15 Mayıs 2024 Çarşamba 15:48 - Güncelleme:
Başakşehir'de metro durağının çıkışında el yapımı bomba bulundu! Polis ekiplerinin incelemesi sürüyor
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Başakşehir'de sanayi sitesinin istinat duvarının yağmur giderinde, el yapımı patlayıcı bulundu. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından patlayıcı madde muhafaza altına alındı.

Olay, Esenler Sanayi Sitesi 7. Caddede saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Metro durağı çıkışının da bulunduğu sanayi sitesinin istinat duvarının yağmur tahliye deliğinde, fitilli cisim görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, caddede güvenlik önlemi alarak yaya ve araç trafiğine kapattı.

EL YAPIMI PATLAYICI OLDUĞUNU BELİRLEDİ

Olay yerine, bomba imha uzmanı ekipler ve olay yeri inceleme polisleri sevk edildi. Bomba imha ekipleri fitilli cismin el yapımı patlayıcı olduğunu belirledi. El yapımı patlayıcı, bomba imha ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Olay yeri inceleme polisinin istinat duvarı ve çevresinde incelemelerinin ardından kapalı olan yol trafiğe açıldı.

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