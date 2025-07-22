Başakşehir'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Yangın, saat 15.15 sıralarında Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan çalılık alanda meydana geldi. Konutların hemen yakınında dumanları fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevler sıcak havanın ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın çevredeki yapı ve yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, yangının çıktığı nokta ve alevler dronla havadan da görüntülendi. Olay yerinde soğutma çalışmaları devam ederken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.