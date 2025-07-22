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Güncel

Başakşehir'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Başakşehir'de konutlara yakın bir çalılık alanda yangın çıktı. Kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

İHA22 Temmuz 2025 Salı 16:28 - Güncelleme:
Başakşehir'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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Yangın, saat 15.15 sıralarında Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan çalılık alanda meydana geldi. Konutların hemen yakınında dumanları fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevler sıcak havanın ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın çevredeki yapı ve yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, yangının çıktığı nokta ve alevler dronla havadan da görüntülendi. Olay yerinde soğutma çalışmaları devam ederken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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