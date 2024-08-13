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Başakşehir'de otluk alanda yangın

Başakşehir'de otluk alanın birçok noktasında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

AA13 Ağustos 2024 Salı 14:48 - Güncelleme:
Başakşehir'de otluk alanda yangın
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Şamlar Mahallesi'nde Sazlıdere Barajı'nın çevresindeki yaklaşık 100 dönümlük otluk alanın birçok noktasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Başakşehir'in yanı sıra Arnavutköy, Avcılar, Küçükçekmece gibi çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havadan müdahale için helikopter desteği de istendi.

Ekiplerin havadan ve karadan yangına müdahalesi sürüyor.

Orman Bölge Müdürlüğüne ait yangın söndürme helikopteri barajdan aldığı suyu yanan alanların üzerine bırakıyor.

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