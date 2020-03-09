İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1231
  • EURO
    6,996
  • ALTIN
    329.811
  • BIST100
    105375
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Başakşehir'de otomobil çalan şüpheliler yakalandı
Güncel

Başakşehir'de otomobil çalan şüpheliler yakalandı

Başakşehir'de girdikleri evlerden aldıkları kontak anahtarıyla park halindeki otomobilleri çaldıkları öne sürülen şüpheliler gittikleri kafede yakalandı. Şüphelilerin yakalanma anları kameralara yansıdı.

DHA09 Mart 2020 Pazartesi 13:37 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 13:37

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler Ocak ayında meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları incelemelerde şüphelilerin girdikleri evlerden kontak anahtarlarını alarak, park halindeki otomobilleri çaldıklarını tespit etti. Polis, kimlik ve eşkallerini tespit ettiği 5 şüpheliyi takibe aldı. Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, şüphelileri 24 Ocak tarihinde çaldıkları otomobille Bahçelievler'de gittikleri kafede yakaladı.

Şüphelilerden Uğur Ç.(26)'nin 6 adet suç kaydı, Mazlum T.(27)'nin 21 adet suç kaydı, Feyzi G.(21)'nin 28 adet suç kaydı, Mikail Y.(20)'nin 37 suç kaydı, İbrahim B.(21)'nin 5 suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığında ifadeleri alınan şüphelilerden 9 ayrı suçtan aranması olan Feyzi G. ve 4 ayrı suçtan aranması olan Mikail Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin yakalanma anları ise kameralara yansıdı.

Türk donanmasının havadaki gözü: P235 Deniz Karakol Uçağı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rus istihbaratı ortaya çıkardı! Türk SİHA'ları Esed rejiminin planlarını alt üst etti
Rus istihbaratı ortaya çıkardı! Türk SİHA'ları Esed rejiminin planlarını alt üst etti

Rus istihbaratı ortaya çıkardı! Türk SİHA'ları Esed rejiminin planlarını alt üst etti

'5 yıl sonra çok farklı bir yerde olacağız'
'5 yıl sonra çok farklı bir yerde olacağız'

'5 yıl sonra çok farklı bir yerde olacağız'

İdlib'deki ateşkese rejim ihlali
İdlib'deki ateşkese rejim ihlali

İdlib'deki ateşkese rejim ihlali

'Deniz Zehri' gemisavar füzesinin ilk atışı yapıldı
'Deniz Zehri' gemisavar füzesinin ilk atışı yapıldı

'Deniz Zehri' gemisavar füzesinin ilk atışı yapıldı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.