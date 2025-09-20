İSTANBUL 26°C / 19°C
  Başakşehir'de peş peşe dev yangın: Biri kontrol altına alındı
Güncel

Başakşehir'de peş peşe dev yangın: Biri kontrol altına alındı

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bir sevkiyat deposunda yangın çıktı. Alevler çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, aynı bölgeden bir yangın haberi daha geldi. Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ESOT Sanayi Sitesi'nde yer alan 2 katlı plastik atölyesinden alevlerin yükseldiği belirtildi.

20 Eylül 2025 Cumartesi 20:06
Başakşehir'de peş peşe dev yangın: Biri kontrol altına alındı
ABONE OL

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde, Esot A1 Blok Sokak'ta bulunan plastik malzeme üretim atölyesinin 2. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri, fabrikada çıkan yangına müdahale ediyor.

Depo Ardiyeciler Sanayi Sitesi'ndeki (DEPARKO) nakliye deposunda akşam saatlerinde çıkan yangının ardından soğutma çalışmaları için bölgede bekleyen itfaiye ekipleri de tedbiren buraya sevk edildi.

BİRİ KONTROL ALINA ALIDI

Yangın, saat 19.30 sıralarında Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Depo Ardiyeciler Sanayi Sitesi içerisindeki sevkiyat amaçlı kullanılan bir iş yerinde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu yaklaşık 2 bin 500 metrekare alanı kaplayan iş yeri alevlere teslim oldu. Yangın kısa sürede büyürken, olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekini sevk edildi. İş yerinde zaman zaman patlamalar yaşanırken, polis ekipleri yangının çıktığı depo çevresini şeritler ile kapatarak güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Yangın sırasında depo içerisinde ve etrafında bulunan iş araçları ve tırlar da hasar gördü.

