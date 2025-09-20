İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde, Esot A1 Blok Sokak'ta bulunan plastik malzeme üretim atölyesinin 2. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri, fabrikada çıkan yangına müdahale ediyor.

Depo Ardiyeciler Sanayi Sitesi'ndeki (DEPARKO) nakliye deposunda akşam saatlerinde çıkan yangının ardından soğutma çalışmaları için bölgede bekleyen itfaiye ekipleri de tedbiren buraya sevk edildi.

BİRİ KONTROL ALINA ALIDI

Yangın, saat 19.30 sıralarında Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Depo Ardiyeciler Sanayi Sitesi içerisindeki sevkiyat amaçlı kullanılan bir iş yerinde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu yaklaşık 2 bin 500 metrekare alanı kaplayan iş yeri alevlere teslim oldu. Yangın kısa sürede büyürken, olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekini sevk edildi. İş yerinde zaman zaman patlamalar yaşanırken, polis ekipleri yangının çıktığı depo çevresini şeritler ile kapatarak güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

İstanbul Başakşehir'de bulunan Depo Ardiyeciler Sanayi Sitesi'nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı



Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Yangın sırasında depo içerisinde ve etrafında bulunan iş araçları ve tırlar da hasar gördü.