Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın
Başakşehir'deki Aymakoop Ayakkabıcılar Sitesi'nde bulunan bir depoda yangın çıktı.
- AA
Alınan bilgiye göre, A1 Blok'ta bulunan 5 katlı binanın en üst katındaki deri deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti.
Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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