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Başakşehir'de taksiciler kavga etti

Başakşehir'de taksiciler arasında çıkan kavgada bir şoför bıçakla yaralandı.

AA4 Şubat 2023 Cumartesi 09:28 - Güncelleme:
Başakşehir'de taksiciler kavga etti
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Alınan bilgiye göre, İkitelli'den müşteri alan ismi öğrenilemeyen taksici, yolcusunu Kayabaşı Mahallesi Gazi Yaşargil Caddesi'ndeki taksi durağının karşısında bırakıp müşteri beklemeye başladı.

Duraktakilerin, taksicinin durak yakınından ayrılmasını istemesi üzerine aralarında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından buradan ayrılan taksici, bir süre sonra arkadaşlarıyla tekrar durağa geldi. İki grup arasında çıkan kavgada bir taksici bıçakla yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, kavgaya karışan taksicileri gözaltına alarak emniyete götürdü.

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