DHA 15 Haziran 2020 Pazartesi 12:56 - Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 12:56

Kaza, dün saat 09.00 sıralarında Başakşehir TEM bağlantı yolu ile Olimpiyat Stadı Yolu'nun kesiştiği yerde meydana geldi. İddiaya göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda seyreden 33 AEN 195 plakalı TIR, dorsesinin kaymasıyla, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetinden çıkıp bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR'ın ön bölümü ters dönerek yol dışına çıktı. Kaza nedeniyle yoldaki 2 şeritten biri trafiğe kapandı. Kaza yerine gelen polisin işlemlerini bitirmesinin ardından TIR çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.