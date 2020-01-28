İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9431
  • EURO
    6,5456
  • ALTIN
    301.221
  • BIST100
    120011
Güncel

Yan bakma kavgası can aldı

Başakşehir'de iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada darp edilen Azerbaycan uyruklu Mırza Khalafov'un (27) 20 gün sonra tedavi gördüğü hastane hayatını kaybetmesi üzerine 2 zanlı gözaltına alındı.

HABERİN
VİDEOSU
IHA & AA28.01.2020  14:48 - Güncelleme: 28.01.2020  14:58

Alınan bilgiye göre, 4 Ocak 23.00 sıralarında İkitelli Organize Sanayi Mahallesi'nde Azerbaycan uyruklu Mırza Khalafov ve arkadaşı Muhammed R.T. ile yanlarından geçen Ekber İ. ile aralarında "yan bakma" nedeniyle tartışma çıktı.

Olay yerinden ayrılan Ekber İ.'nin bir süre sonra yanında iki arkadaşıyla tekrar olay yerine gelmesiyle iki grup arasında çıkan tartışmada Khalafov ve Muhammed R.T. darbedildi. Şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine iki arkadaş ambulansla Başakşehir Devlet Hastanesine tedavi altına alındı.

Khalafov'un hastanede süren 20 gün tedavisinin ardından 24 Ocak'ta hayatını kaybetmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polis, 27 Ocak'ta şüpheli Ekber İ. ve Hüseyin K'yi yakaladı. Olaya karışan üçüncü şüpheli Samet A'nın 23 Ocak'ta gasp suçundan yakalanıp tutuklandığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İran'da yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıktı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Elazığ' diye gitti, kar tatiline çıktı!
'Elazığ' diye gitti, kar tatiline çıktı!

'Elazığ' diye gitti, kar tatiline çıktı!

Arap ve İslam ülkelerine 'ABD' çağrısı: Törene katılmayın
Arap ve İslam ülkelerine 'ABD' çağrısı: Törene katılmayın

Arap ve İslam ülkelerine 'ABD' çağrısı: Törene katılmayın

Gri Liste'deki PKK'lı terörist asker aracında yakalanmış
Gri Liste'deki PKK'lı terörist asker aracında yakalanmış

Gri Liste'deki PKK'lı terörist asker aracında yakalanmış

İsrailli yazar: Filistinlileri gömdüğünüz çalıntı topraklarda Holokost'u anmayın
İsrailli yazar: Filistinlileri gömdüğünüz çalıntı topraklarda Holokost'u anmayın

İsrailli yazar: Filistinlileri gömdüğünüz çalıntı topraklarda Holokost'u anmayın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.