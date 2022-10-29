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Başakşehir'de yolcu otobüsü yandı

Başakşehir'de yolcu otobüsünde yangın çıktı. Otobüs alev alev yanarken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yolcuların tahliye edildiği belirtiliyor. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

DHA29 Ekim 2022 Cumartesi 11:50 - Güncelleme:
Başakşehir'de yolcu otobüsü yandı
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Başakşehir'de yolcu otobüsünde yangın çıktı. Otobüs alev alev yanarken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yolcuların tahliye edildiği belirtiliyor. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

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