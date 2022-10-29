Başakşehir'de yolcu otobüsü yandı

<p>Başakşehir'de yolcu otobüsünde yangın çıktı. Otobüs alev alev yanarken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yolcuların tahliye edildiği belirtiliyor. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2022/10/29/014fb2c5af1cfa5c18b19de68f28d309.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2022/10/29/72f01c093c20edb139050675a565791a.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2022/10/29/9606aed84e0d5f267f00b700a99640e7.jpg'/>