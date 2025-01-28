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  • Başakşehir'de 3 İETT otobüsü kazaya karıştı: Çok sayıda yaralı var
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Başakşehir'de 3 İETT otobüsü kazaya karıştı: Çok sayıda yaralı var

Başakşehir'de aynı noktada 3 İETT otobüsü ve mikser aracının karıştığı 2 farklı kazada çok sayıda kişi yaralandı

AA28 Ocak 2025 Salı 10:30 - Güncelleme:
Başakşehir'de 3 İETT otobüsü kazaya karıştı: Çok sayıda yaralı var
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Başakşehir'de aynı cadde üzerinde İETT otobüslerinin karıştığı 2 ayrı trafik kazası meydana geldi.

Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 TP 7430 plakalı İETT otobüsü, Şahintepe Mahallesi Eski İstanbul Caddesi'nde 34 NA 5713 plakalı beton pompası aracıyla çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kazaya müdahale ettiği sırada aynı caddede 34 TP 7929 plakalı İETT otobüsü, önünde ilerleyen 34 LD 0360 plakalı İETT otobüsüne çarptı.

Kazalarda yaralananlar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı.

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

  • Başakşehir kazası
  • yaralılar
  • İETT otobüsü

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