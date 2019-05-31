Başakşehir'de zincirleme kaza

Başakşehir'de 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçta sıkışan 1'i ağır 3 kişi kurtarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi. İtfaiye ve polis ekiplerinin çalışması sürüyor.