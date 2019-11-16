Başarılı zirve CHP’nin kimyasını bozdu

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı başarılı görüşme CHP ve uzantılarının adeta kimyasını bozdu. İki lider arasında gerçekleşen zirve sonrasında CHP; sözde Ermeni soykırım iddialarına ilişkin yasa tasarısının bloke edilmesi, S-400’ler konusunda NATO’nun da dahil edileceği bir komisyon kurulması ve ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması gibi somut sonuçları görmezden gelerek “görüşmeden somut sonuç alınmadı” açıklamaları yaptı.

Erdoğan ve Trump görüşmesinin sonuçlarından umduğunu bulamayan CHP ve uzantıları, zirvenin kazanımlarını perdeleme çabası içine girdi. 13 Kasım’da gerçekleşen zirve öncesinde, Trump’ın sahada Barış Pınarı Harekatı ile yanıtı verilen mektubu gerekçe gösterilerek ziyaretin gerçekleştirilmemesi için kampanya başlatan CHP, Erdoğan’ın mektubu elden takdim edeceği açıklamasını gündem yapmaya çalıştı.

KILIÇDAROĞLU YİNE AYNI

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu zirve sonunda ise “Tahmin ettiğimiz gibi oldu bir sonuç alamadılar. Gittiler elleri boş geri döndüler” diye konuştu. CHP Sözcüsü Faik Öztrak da benzer açıklamalarla zirvenin sonuçlarını dikkatten kaçırmaya çalıştı. Öztrak, görüşmeden somut sonuç çıkmadığını iddia ederek, “İkili ilişkileri tıkayan ve milletimizin geleceğini ilgilendiren pek çok sorun halen ortada duruyor” dedi. Zirvenin sadece “bir aile fotoğrafı vermek amacıyla” yapıldığını ileri sürdü.

ÇAVUŞOĞLU NİYE AYAKTA!

CHP’ye yakın medya da aynı yöntemi izledi. İki liderin baş başa ve heyetler arası görüşmeleri sonrasında verdikleri fotoğraflarda ABD’li Senatör Lindsey Graham’ın ayak ayak üstüne attığı ve aynı karede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ise ayakta beklemesinin “tepki topladığı” belirtildi. Oysa aynı karede ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da ayaktaydı.

ERDOĞAN İSTEDİĞİNİ ALDI

CHP ve muhalif basının aksine, ABD medyası görüşmenin kazananını Erdoğan olarak ilan etti. ABD’de yayın yapan CNN International, “Hiçbir lider Erdoğan kadar Trump’tan istediğini alamadı” dedi. Washington Post ise “Erdoğan istediklerini açık açık söyledi” derken, New York Times, “Trump Erdoğan’ın büyük hayranı çıktı ve onu çok sıcak karşıladı” değerlendirmesi yaptı. İngiltere’de yayın yapan Independent, “İşler Erdoğan’ın lehine”, Financial Times ise “Trump Erdoğan’ın büyük hayranı” dedi. Alman basını da benzer yorumlar yaptı. Spiegel Online, “Patron Kim? Sanki Dünya’nın en güçlü lideri Erdoğan’mış gibi göründü” ifadelerini kullandı.

SOMUT SONUÇLAR ALINDI

Başkan Erdoğan, ABD dönüşünde basına yaptığı açıklamada zirvenin somut kazanımları hakkında da bilgi verdi. Erdoğan, “S-400 meselesinin çözümü için dedik ki ‘Gelin bizim tarafta İbrahim Bey, öbür tarafta ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O’Brien birlikte NATO’nun koordinatörlüğünde savunma bakanlıklarımızı da devreye sokmak suretiyle bir çalışma başlatalım” dedi.

Erdoğan, “Özellikle Ermeni meselesi ve 1915 olaylarıyla ilgili olarak hem Sayın Trump’a hem Beyaz Saray’da buluştuğumuz senatörlere detaylı bilgi verdim ve tarihi hadiselerin siyasileştirilmesinin büyük bir hata olduğunu kendilerine anlattım” dedi. Görüşme sonrasında Cumhuriyetçi senatörlerden Lindsey Graham, Ermeni Soykırım’ını tanıyan yasa tasarısının Senato’daki oylamasını bloke etti. Graham, “Senatörler tarihi yeniden yazmamalı ve onu olduğundan farklı göstermemeli” dedi. Aynı şekilde ikili ve heyetler arası görüşmede 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılması, karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi konuları üzerinde mutabakat sağlandı.