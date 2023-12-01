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Başarıyla tamamlandı! Bakan Yerlikaya: 6,3 ton uyuşturucu ve 391 zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkogüç-38 Operasyonu'nun başarıyla tamamlandığını, toplamda 6,3 ton uyuşturucu ile birlikte 391 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu.

AA1 Aralık 2023 Cuma 21:32 - Güncelleme:
Başarıyla tamamlandı! Bakan Yerlikaya: 6,3 ton uyuşturucu ve 391 zehir taciri yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imal eden ve satan "zehir tacirlerine" yönelik 48 ilde düzenlenen Narkogüç-38 Operasyonu'nda, 6 ton 391 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini, 391 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucu madde imal eden ve satan "zehir tacirlerine" yönelik 48 ilde gerçekleştirilen "Narkogüç-38" operasyonunun başarıyla tamamlandığı bilgisini verdi.

Operasyonda 420 ekip, 963 personel ve 16 narkotik dedektör köpeğin görev aldığını belirten Yerlikaya, 391 kişinin yakalandığı operasyonda, 6 ton 112 kilogram esrar, 215 kilogram metamfetamin, 64 kilogram skunk, 1 uzun namlulu tüfek ile 11 ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini aktardı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Bizden kaçamayacaklar. Hepsini adalete teslim etmeye kararlıyız. Operasyonu gerçekleştiren il emniyet müdürlüklerimizin narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüklerindeki kahraman polislerimizi, 6. Hudut Komutanlığındaki kahraman askerlerimizi ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Allah ayaklarınıza taş değdirmesin. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecektir."

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