Başbağlar katliamında kan donduran itiraflar: Devlet yanlısı köy diye...

Erzincan'ın Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te teröristler, akşam namazını kılıp camiden çıkan 28 erkeği köy meydanında kurşuna dizmiş, 5 kişi de evleriyle birlikte yakılarak öldürülmüştü. 33 köylünün PKK terör örgütünce katledilmesine ilişkin 21 sanık hakkında 29 yıl sonra ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yeni bir dava açılmıştı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede, farklı operasyonlarda yakalanmış teröristlerin katliama ilişkin ifadelerine de yer verildi. Teröristlerden bazıları daha sonra mahkemede, ilk ifadelerini jandarmada baskı altında verdiklerini söyleyip çark etti. Ancak çoğu terörist, mahkemede de aynı ifadeleri tekrarladı. Sabah'ın haberine göre, farklı operasyonlarda yakalanmış bazı canilerin Başbağlar katliamıyla ilgili itirafları özetle şöyle:

EYLEMİN AMACI

Şükrü Y.: Başbağlar eylemine katıldım. Bu eyleme İsa kod adlı kişinin sorumluluğunda 60 kişilik bir grupla gidildi. Sorumlu düzeyde Cuma, Seyithan, Çektar, Kemal, Agit bulunuyordu. Köye girildikten sonra kadınlar ayrı, erkekler ayrı yerde toplandı. Eylem planında belirtildiği gibi İsa'nın emriyle erkeklere yaylım ateşi açıldı. Eylemin amacı, Sivas katliamının ve daha önce Ovacıklı 3 kişinin bu köyde öldürülmesinin öcünün alınmasıydı. Daha sonra Cuma, 2 ay boyunca eylem yapmadığı için Aliboğazı mevkiinde Dr. Baran tarafından infaz edildi. Dr. Baran da 1994 yılının Haziran ayında öldü, yerine P. Zeki getirildi.

'4 TİME AYRILDIK'

Ulaş E.: 23 kişilik Cuma sorumluluğundaki grubumuz, Başbağlar Köyüne baskın yaparak Sivas Katliamının öcünü almak amacıyla İsa'nın 13 kişilik grubuyla birleşti. Başbağlar Köyüne 3 saatlik yaya mesafede bulunan Ovacık/Karataş Köyü'nden Hasan isimli bir köylüyü kendimize öncülük yapması maksadıyla yanımıza aldık.

Üst taraftaki ormanlık alanda köyün keşfini yaptık. Köyün yakınındaki bahçeden 2 köylüyü rehin aldık. Bunlara 'korkmayın, sadece toplantı yapıp gideceğiz' dedik. 2 köylü yanımızdayken 30 kişilik silahlı güç ile köyün içine girdik. 6 örgüt mensubunu Hasan ile köyün dışına savunmaya bıraktık.

Köye girince İsa'nın sorumluluğunda 5-6 kişilik infaz timi, Cuma'nın sorumluluğunda 6 kişilik köy arama timi, benim de içinde bulunduğum Faik'in sorumluluğunda 6 kişilik köy arama timi, Delil'in sorumluluğunda 6 kişilik köy yakma timi olarak 4'e ayrıldık. Köy arama timi olarak erkekleri toplayıp İsa'nın timine teslim ettik. Kadın ve çocuklar başka yerde toplandı.

Kadınları sakinleştirmeye çalışırken silah sesleri geldi. Ardından Delil'in timi köyü yaktı. Benim içerisinde bulunduğum tim ise emirle köyü terk ederek buluşma noktasına gitti. Köyü terk ederken öldürülen şahısları gördük. Eylem sonrası yapılan toplantıda 33 kişinin öldürüldüğü, 57 evin yakıldığı, 15 milyon Türk Lirası ile 2 kilo altının ele geçirildiği söylendi.

DEVLET YANLISI KÖY DİYE

Hasan B.: Beni Cuma kod adlı şahsın grubuna vererek, yol göstermemi istediler. Cuma ve 12 kişilik terörist grubu ile köye doğru gittik. Yolda telefon hatlarını kestik. Eylem 1,5 saat kadar sürdü. Daha sonra Kendirli Ormanına geldik, beni köyüme gönderdiler. Bir grubun Karataş Köyünden bir grubun da Koçkozluca Köyünden eyleme yardıma geldiğini biliyorum.

Azmi T.: Devlet yanlısı bir köy olan Başbağlar Köyüne İsa kod adlı kişinin talimatı ile gittik. Köyün erkeklerini üst taraftaki dağın eteğinde topladık ve 1 saat kadar propaganda yaptık. Daha sonra yine İsa'nın emriyle bu kişileri tarayarak öldürdük. Diğer bir grup ise köyü yaktı. Eylem 3 saat kadar sürdü.

Aslan Y.: Örgüte 1992 yılının Şubat ayında katıldım. 1996 yılına kadar Türkiye'ye hiç girmedim, Kuzey Irak'ta bulundum. Başbağlar olayına gerçek isimlerini bilmediğim İsa, Zap Kemal ve Sarı Mervan kod isimli şahısların katıldıklarını biliyorum. Bunların katıldıklarını telsizden tekmil verirlerken duydum. 1997 yılında Tunceli bölgesine geldiğimde olayı İsa ve Zap Kemal'den de dinledim.

İÇERDE ÜSTLEN, DIŞARDA İNKAR ET

Selami Z.: İsa kod adlı şahsın grubunda olmama rağmen Başbağlar eylemine katılmadım. Bu olaya İsa liderliğinde 30 kişilik bir grup katıldı. Olayı kod adı Sinan olan kişiden duyduk. Eylemin yapılmasını Dr. Baran kod adlı şahıs istedi; 'Eylemi bölgede üstleniyoruz, uluslararası alanda üstlenmiyoruz' dedi.

Doğan K.: Başbağlar olayını örgütün özeleştirileri kısmında duydum. Eylemi İsa kod adlı kişinin sorumluluğundaki bir grubun yaptığını, eylemde bir şahsı üzerine benzin dökmek suretiyle yaktıklarını duydum.