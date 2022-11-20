Başbuğ: İki ülkede eş zamanlı harekatla ABD bozguna uğradı

Terör ve Güvenlik Uzmanı Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na ilişkin 24 TV'ye önemli açıklamalarda bulundu.

Hava harekatının ABD ve terör örgütü için sürpriz, aynı zamanda büyük bir bozgun olduğunu dile getiren Başbuğ, "ABD bu süreçte, bu kadar büyük kapsamlı bir operasyon asla tahmin etmiyordu" dedi.

Başbuğ, "Bu gerçekten tarihi bir operasyon. Sadece sınır ötesinde yapılması anlamında değil. İki ülkede eş zamanlı yapılması. İki ülkede birden fazla hedefe doğru operasyon, bu kadar derinlikte ve dakikalar/saatler içerisinde bir operasyon. Bu 40 yıllık terörle mücadelesinde bana göre bir ilk. Bana göre de en büyük kırılma noktası. Terörle mücadele anlamında en büyük gelişme. ABD bu işin şokunu nasıl atar bilmem ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti asla bu işi burada bırakmaz. Biz elinde sonunda bu coğrafyada bir kara harekatı gerçekleştireceğiz. Hem de iki ülkenin içerisinde olduğu" ifadelerini kullandı.

Hava harekatının kara harekatına dönüşüp dönüşmeyeceğine ilişkin soruya ise Başbuğ, "Bunun akabinde bir kara harekatı başlayacağını söylemek erken. Ama hiç olmayacağı anlamına gelmez" cevabını verdi.

Başbuğ, "Türkiye her yürüttüğü mücadelede hukuka, insan haklarına ve bulunduğu coğrafyaya da saygı göstererek harekatı yürütüyor. Hiç kimse bize herhangi bir konuda leke süremez" dedi.

