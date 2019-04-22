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Başbuğ'dan Sincar yorumu: MİT masadan sahaya indi, devamı gelecektir

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, MİT'in Sincar'dan 4 terörist paketlemesini bir televizyon kanalında değerlendirdi. MİT'in Cumhurbaşkanlığına bağlanmasıyla elindeki zincirlerin kırıldığını söyleyen Başbuğ, 'Teşkilat masadan sahaya inmiştir, başka operasyonlar da gelecektir.' dedi.

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MİT, Sincar'da düzenlediği sınır ötesi bir operasyonla 4 teröristi Türkiye'ye getirerek mahkemeye teslim etti. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Sincar operasyonunu bir haber kanalında değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geyretleriyle çıkartılan yasanın MİT'in zincirlerini kırdığını söyleyen Başbuğ, Afrika, Avrupa ve sınır dışında başarı elde edildiğini söyledi.
 
"BİR KELİMEDE GEÇİYORUZ AMA KOLAY İŞ DEĞİLDİR"
 
MİT'in operasyonunu "Sincar'dan 4 terörist getirildi" diye bir kelimede geçiyoruz diyen Başbuğ, "ABD ve İsrail istihbaratının cirit attığı, yol kontrollerinin olduğu yerden çekip almak mahkemenin önüne getirmek ayrı bir destandır." dedi.
 
 
"O DÖNEM BAZILARI ISRARLA KARŞI ÇIKMIŞTI"
 
Operasyonun MİT'in Cumhurbaşkanı'na bağlanmasıyla gerçekleştirdiğini söyleyen "Başbug, MİT masadan sahaya indi" dedi. 2017 yılında çıkarılan 2937 sayılı kanuna göre MİT, Cumhurbaşkanlığına bağlandı, bu operasyon çıktı diyen Başbuğ, "O dönem içimizde muhalefet eden bazıları ısrarla karşı çıktı. Sebebi ise MİT'in elindeki zincirlerin kırılması, bu operasyonlara yol açılmasıydı."dedi.
 
"SIRA NE ZAMAN BANA GELECEK?" KORKUSU BAŞLADI
 
MİT'in elindeki zincirlerin kırılmasıyla Avrupa'da, Afrika'da, hemen güneyimizde destan yazıyorlar diyen Başbuğ, örgütte bunun "sıra bana ne zaman gelecek?" paniği yaşattığını söyledi. Yakalanların yaş ortalamasının düşüklüğüne dikkat çeken Başbuğ, terör örgütüne katılmın düşmesiyle bu yaştakiler ile alan doldurmaya çalıştığını söyledi.
 
 
 

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