Antalya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi başhekimi ile eşi gözaltına alındı
Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir hastane başhekimi ile eşi gözaltına alındı.
- AA
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. B.A.T. ile eşi A.T'yi Alanya'daki evinde gözaltına aldı.
Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.