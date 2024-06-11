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  • Başıboş köpek dehşeti kamerada... Kadın çığlıklar içinde yerde kaldı
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Başıboş köpek dehşeti kamerada... Kadın çığlıklar içinde yerde kaldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 6 başıboş köpek 57 yaşındaki bir kadına saldırdı. Olay anı güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı. Yaşlı kadın yere düştü, çığlık atarak köpeklerin saldırısından kurtuldu. Sırtından ve bacağından köpeklerin ısırdığı kadının tedavisi hastanede devam ediyor.

IHA11 Haziran 2024 Salı 14:00 - Güncelleme:
Başıboş köpek dehşeti kamerada... Kadın çığlıklar içinde yerde kaldı
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Bandırma'ya bağlı Yenisığırcı Mahallesi'nde 6 köpek yolda yürüyen G.K. isimli kadına saldırdı. Neye uğradığını şaşıran kadın, köpeklerin arasından kurtulmaya çalışırken çığlıklar içinde yere düştü. Sırtından ve ayağından ısırılan kadın köpeklerin arasından güçlükle kurtulabildi. Bandırma Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan kadın olayın şokunu uzun süre üzerinden atamadı.

Mahalle sakinleri, köpeklerin mahallede bulunan bir küçükbaş hayvan çiftliği tarafından çiğ etle beslendiğini ve bu durumun köpeklerin saldırganlaşmasına neden olduğunu belirtiyorlar. Konu ile ilgili daha önce de şikayette bulunulduğu ancak bir sonuç çıkmadığı ifade ediliyor.

Yenisığırcı Mahalle Muhtarı Özden Gümüş yaptığı açıklamada, "Saldırıya uğrayan hemşehrimiz hakkını aramak için her yola başvuracağını söyledi. Gerekli işlemleri başlattı. Biz bu olay dolayısıyla çok üzgünüz. Tekrarlanmaması temennisindeyiz. Başıboş köpek sorunu son yıllarda ülke genelinde arttı. Belediyelerimizin bu konuda daha hassas davranması gerektiğini düşünüyorum. İnşallah böyle bir olayı tekrar yaşamayız," dedi.

Köy İmamı Abdüsselam Koç, köpekler yüzünden camiye araçla gitmek zorunda kaldığını belirterek, "Yetkililerin bu konuda acilen önlem almasını istiyorum. Bir an önce gereği yapılmalı" ifadesinde bulundu.

Başıboş köpeklerden şikayetçi olan mahalle sakinleri konunun Bandırma Belediyesi nezdinde ivedilikle çözüme kavuşturulmasını istiyor.

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