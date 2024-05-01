İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mayıs 2024 Çarşamba / 23 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5015
  • EURO
    34,7546
  • ALTIN
    2407.69
  • BIST100
    10045.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Başıboş köpekler yine can aldı! 72 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti
Güncel

Başıboş köpekler yine can aldı! 72 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan Şerife Arısan (72) hayatını kaybetti.

AA1 Mayıs 2024 Çarşamba 18:15 - Güncelleme:
Başıboş köpekler yine can aldı! 72 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Ayvalı Mahallesi'nde Şerife Arısan, soğan başağı toplamak için gittiği tarlada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Tarla sahibinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Arısan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Şerife Arısan'ın oğlu İbrahim Arısan, AA muhabirine, saat 06.00 sıralarında soğan tarlasına giden annesinin bir süre sonra köpeklerin saldırısına uğradığı haberini aldıklarını söyledi.

Annesini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirten Arısan, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından morgdan alınan cenazenin mahalle mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.