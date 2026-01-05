İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ocak 2026 Pazartesi / 17 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0447
  • EURO
    50,3613
  • ALTIN
    6119.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Başıboş sokak köpekleri korku saçıyor: Aileler çocuklarını okula gönderemiyor
Güncel

Başıboş sokak köpekleri korku saçıyor: Aileler çocuklarını okula gönderemiyor

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi Göldüzü köyündeki başıboş sokak köpekleri, vatandaşlar arasında tedirginliğe neden oluyor. Mahalle aralarında ve okul çevrelerinde sıkça görülen sokak köpekleri nedeniyle birçok vatandaş sokağa çıkmaktan çekindiğini dile getiriyor. Veliler, çocuklarını okula gönderirken endişe yaşadıklarını belirtiyor.

IHA5 Ocak 2026 Pazartesi 09:44 - Güncelleme:
Başıboş sokak köpekleri korku saçıyor: Aileler çocuklarını okula gönderemiyor
ABONE OL

Özellikle akşam ve sabah erken saatlerde sürüler halinde dolaşan köpekler, köy sakinlerinin günlük yaşamını olumsuz etkiliyor. Mahalle aralarında ve okul çevrelerinde sıkça görülen sokak köpekleri nedeniyle birçok vatandaş sokağa çıkmaktan çekindiğini dile getiriyor. Veliler, çocuklarını okula gönderirken endişe yaşadıklarını belirtiyor.

VATANDAŞLAR KALICI BİR ÇÖZÜM BEKLİYOR

Vatandaşlar, zaman zaman köpeklerin saldırgan tavırlar sergilediğini ve bu durumun ciddi bir güvenlik sorununa dönüştüğünü söylüyor. Köy sakinleri, yetkililerden hem hayvanların korunacağı hem de insanların güvenliğinin sağlanacağı kalıcı bir çözüm bekliyor.

"BİR AN ÖNCE ÖNLEM ALINMALI"

Köy sakini Mehmet Şakir Oruçlu, sokak hayvanlarının kontrol altına alınması, kısırlaştırma çalışmalarının artırılması ve barınak imkanlarının geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Yetkililerin soruna duyarsız kalmamasını isteyen Oruçlu, bir an önce önlem alınmasını talep etti.

  • Sokak köpekleri
  • Tedirginlik
  • Göldüzü köyü

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.