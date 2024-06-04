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Başıboş sokak köpekleri küçükbaş hayvanları telef etti

Arnavutköy'de hayvancılık yapan 60 yaşındaki adamın Kurban Bayramı için beslediği iki küçükbaş hayvan, başıboş sokak köpeklerinin saldırısı sonucunda telef oldu.

IHA4 Haziran 2024 Salı 12:21 - Güncelleme:
Başıboş sokak köpekleri küçükbaş hayvanları telef etti
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Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesi'nde Kurban Bayramı için beslenen 2 küçükbaş hayvan başıboş sokak köpeklerinin saldırısı sonucunda telef oldu. Hayvanların sahibi olan Recep Kapçak (60) başıboş sokak köpeklerinden yakındı.

"BU SOKAK KÖPEKLERİNE BİR ÇARE BULUNMASI GEREKİYOR"

Mehmet Kapçak, "Ben sabah namaza gittim geri geldiğimde baktım kapıda koyunun biri mundar olmuş. Ben hemen koştum geldim yanına gittim. Evden bıçak aldım geldim. Hayvanı kesecektim ama iş işten geçti. Bu sokak köpeklerine bir çare bulunması gerekiyor." şeklinde konuştu.

"BURADA SOKAK KÖPEKLERİ ÇOK OKULA GİDEN ÇOCUKLARA VE İNSANLARA DA SALDIRIYORLAR"

Recep Kapçak ise, "Biz 1995'ten beri burada hayvancılıkla uğraşıyoruz. Burada sokak köpekleri okula giden çocuklara ve insanlara da saldırıyorlar. Koyunların olmasaydı belki ineklere saldırır onları yerdi. Ben hayvanları geçen sene kurbanda aldım bu sene kurbana kadar bakmayı planlıyordum." İfadelerini kullandı.

  • küçükbaş hayvan
  • saldırı
  • sokak köpeği

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