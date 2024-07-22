TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yasa teklifini görüşmek için bugün yeniden toplandı. Görüşmeler sırasında gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlik üzerine görüşmelere ara verildi. Kanun teklifine ilişkin yeni bir gelişme de yaşandı. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kanundan "ötanazi" kelimesi çıkarılacak, "Veterinerlik Hizmetleri Kanunu'nun 9 Maddesi'nin 3. Fıkrası'nda yer alan hükümler uygulanır." hükmü eklenecek.

Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci başkanlığında tekrar başladı.

GÖRÜŞMELERE GERGİNLİK ARASI

Muhalif vekillerin televizyonun tekrardan kurulması isteğinin reddedilmesi üzerine tartışma büyüdü. Bunun üzerine komisyon görüşmelerine 5 dakika ara verildi. Aranın ardından komisyon yeniden toplanarak, teklifi görüşmeye devam etti.

ÖTENAZİ KELİMESİ ÇIKARILIYOR

Kanun teklifine ilişkin görüşmeler sürerken yasa tasarısına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, kanun teklifinden "ötenazi" kelimesi çıkarılacak, "Veterinerlik Hizmetleri Kanunu'nun 9 Maddesi'nin 3. Fıkrası'nda yer alan hükümler uygulanır." hükmü eklenecek